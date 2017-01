Zum AZ-Serienstart Wir machen Politik: Der Marktoberdorfer Xaver Huttner (CSU) erzählt

Stadtrat · Ins Rampenlicht wollte er nie. Auch weil ihm für eine Mitarbeit im Stadtrat von Marktoberdorf die Zeit gefehlt hätte. Xaver Huttner wirkt lieber im Hintergrund. Er begleitet die Wahlkämpfe, klebt Plakate, verteilt Handzettel, mischt bei der Vorbereitung zu Wahlkampfveranstaltungen mit. Und das seit Jahrzehnten.



Xaver Huttner, seit mehr als 50 Jahren in der CSU Marktoberdorf. Bild: Andreas Filke

Er ist einer derjenigen, ohne den keine Partei, kein Politiker auskommt. Ohne Menschen wie Huttner hätten es die Parteien schwer. Er gehört zu denen, die die Arbeit an der eigentlichen Basis machen: im Freundeskreis, am Stammtisch, überall dort, wo über Politik gesprochen wird. Da bringt er sich ein, da vertritt er die CSU, obwohl er nicht immer mit allem übereinstimmt, was die Christsozialen sagen.

Wie in einer Familie, wo am Mittagstisch auch mal die Fetzen fliegen können, man abends bei der Brotzeit aber wieder Frieden geschlossen hat. Die CSU, deren Ehremitglied er im Ortsverband ist, ist Huttners politische Familie seit mehr als 50 Jahren. Zur Stert der neuen AZ-Serie „Wir machen Politik“ erzählt er, wie er zur Politik gekommen ist und warum er ihr treu geblieben ist.