Wohnungsmarkt Landkreis Lindau: Flüchtlinge die Bleiberecht erhalten tun sich besonders schwer

Wo leben? · Manche Vermieter stehen Flüchtlingen reserviert gegenüber, selbst wenn diese Bleiberecht und Arbeit haben. Warum diese Menschen nicht in leer stehende Flüchtlingsunterkünfte ziehen können.



Erstaufnahmestelle Bild: Daniel Maurer (dpa)

Obwohl eifrig gebaut wird, fehlt Wohnraum – vor allem für Menschen, die wenig Geld haben. Deshalb leben viele Asylbewerber deutlich länger als vorgesehen in den Flüchtlingsunterkünften – eigentlich müssten sie diese verlassen, sobald sie ein Aufenthaltsrecht haben.

Von 642 Plätzen in den dezentralen Unterkünften, die der Landkreis für Flüchtlinge angemietet hat, sind etwa 200 fehlbelegt. Diese Zahl nennt Tobias Walch, Leiter des Bereichs Soziales am Landratsamt. „Fehlbelegt“ bedeutet, dass Menschen diese Plätze nutzen, die ein Bleiberecht in Deutschland haben, also arbeiten und eine Wohnung nehmen können.