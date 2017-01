Wohnraum in Kempten: Viele Pläne, aber bisher wenige Bauten

Versorgung · „Wohnen hat höchste Priorität im Baureferat.“ Das sagt Baureferent Tim Koemstedt und viele, die ein Baugrundstück oder eine Wohnung in der Stadt suchen, hören es gern. Denn Wohnraum ist knapp. Allein weit über 800 Interessenten für ein Baugrundstück stehen bei der Verwaltung an.



Hier tut sich was. Auf dem Gelände des ehemaligen Klinikums an der Memminger Straße entsteht das Wohnprojekt „Stiftsstadt-Wohnen“. Fünf Gebäude mit 120 Wohnungen sollen hier Wohnraum schaffen. Bild: Matthias Becker

Mit dem Schwalbenberg in Thingers wurde jetzt ein weiteres neues Baugebiet auf den Weg gebracht. Segnet der Stadtrat am Donnerstag den geänderten Bebauungsplan ab, „wäre es toll, wenn im Herbst die Bagger anrollen können“, hieß es im Bauausschuss. Doch so schnell wird es nicht gehen. Zunächst muss das Gebiet erschlossen werden. Das wird frühestens Mitte des Jahres sein.