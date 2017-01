Wie Kaufbeuren das neue Fachmarkzentrum und die Altstadt anbinden möchte

Stadtentwicklung · Der Schwanenweiher rückt wieder in das öffentliche Blickfeld. Eingekeilt zwischen der Altstadt, dem neuen Rathaus und der Straße Am Graben ist das Gewässer in den vergangenen Jahren in Vergessenheit geraten.



Anbindung Forettle und Weiher vor dem Rathaus Bild: Mathias Wild Die Überlegungen, die historische Oase neu zu gestalten und als kleine Parkanlage herzurichten, bekommen mit den Bauarbeiten für das Fachmarktzentrum im Forettle neuen Schwung. In den anstehenden Haushaltsberatungen des Stadtrats dürften die entsprechenden Anträge von CSU, KI und SPD einen breiten Raum einnehmen. Sie zielen vor allem auf eine fußläufige Verbindung zwischen der künftigen Einkaufsmall und der Altstadt. Welche Ideen es für eine Anbindung gibt, lesen Sie in der Samstagsausgabe der Allgäuer Zeitung, Ausgabe Kaufbeuren, vom 21.01.2017.



Die Allgäuer Zeitung und ihre Heimatzeitungen erhalten Sie in den jeweiligen AZ Service-Centern

im Abonnement

oder digital als e-Paper