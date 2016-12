Wenigstens die Babywägelchen überleben den Abriss: Wie sich eine frühere Krankenschwester ans Marktoberdorfer Krankenhaus erinnert

Erinnerungen · Das Schwesternwohnheim wurde schon abgerissen, der Abbruch des eigentlichen Krankenhauses Marktoberdorf beginnt bald. Die Allgäuer Zeitung will wissen, welche Erinnerungen ihre Leser mit der Klinik verbinden, die nun Geschichte ist. Immer neue, sehr persönliche Zuschriften erreichen uns dazu.



Mit Babywagen: Irmgard Kahler im Mai 1978 im Krankenhaus. Trotz der Zeit, zu der das Foto entstand (4 Uhr Früh), wirkt sie im Gegensatz zu den Neugeborenen ausgeschlafen. Bild: Privatarchiv Kahler/Repro AZ

Wie die von Irmgard Kahler aus Bertoldshofen, die jahrzehntelang im Krankenhaus Marktoberdorf arbeitete – in dem, das jetzt abgerissen wird und 1967 eröffnet wurde und davor im Vorgängergebäude. Sehr berührt war Irmgard Kahler, als sie neulich in der Bäckerei von einer Frau als „Schwester Irmgard“ auf ihren früheren Job angesprochen wurde: „Ich war so perplex, dass ich sie fragte, woher sie mich kennt“, sagt Kahler.

Die Frau antwortete ihr: „Von unserem Krankenhaus. Sie haben doch mich und mein Baby im Wochenbett betreut. Übrigens hat mich mein Töchterchen von damals inzwischen zur Oma gemacht.“ Dass die Frau sie nach so langer Zeit gleich wieder erkannte, hat Kahler sehr gefreut, zumal sie selbst vierfache Oma ist. „Ich kann es aber immer noch nicht glauben, dass unser Krankenhaus nun dem Erdboden gleichgemacht wird“, sagt sie.