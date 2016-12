Wegen Vernachlässigung: Zahlreiche Meerschweinchen in Mindelheimer Garten verendet

Tier-Tragödie · Eine völlig überforderte Frau hat in Mindelheim ihre rund 80 Meerschweinchen so vernachlässigt, dass der Großteil der Tiere eingegangen ist. Die Frau hatte die Tiere im Garten mitten in der Stadt in Hasenställen gehalten. Sie sind entweder verhungert oder erfroren. Die aufgefunden Kadaver waren teils bereits im Verwesungszustand.



In diesen Hasenställen mitten in Mindelheim hat eine Frau rund 80 Meerschweinchen gehalten, von denen der Großteil eingegangen ist. Bild: Sandra Baumberger Nachdem das Ausmaß der Tiertragödie bekannt geworden war, nahm das Veterinäramt noch am selben Tag in Begleitung von Polizeibeamten die Wohnung der Frau unter die Lupe. Die Beamten hatten die Frau an ihrem Arbeitsplatz abgepasst und sie zu ihrer Wohnung begleitet. Das Veterinäramt hatte einen Hinweis erhalten, dass auch dort zahlreiche Tiere gehalten werden.



