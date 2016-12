Warum Walter Späth (77) aus Memmingen seinen Führerschein freiwillig abgab

Zwei statt vier Räder · Walter Späth ist wirklich gerne Auto gefahren: Mit seinem damaligen Chef hat der 77-jährige Mindelheimer in jungen Jahren Sizilien umrundet, er war in Griechenland unterwegs und auch in der Türkei.



Walter Späth traf in diesem Jahr eine mutige Entscheidung: Mit 77 Jahren gab er freiwillig seinen Führerschein ab. Bild: Sandra Baumberger „Ich bin ja gefahren noch und noch", sagt er – privat und im Außendienst des Fernmeldedienstes auch beruflich. Bis zu 250 Kilometer am Tag waren da keine Seltenheit. Und auch wenn die Strecken im Ruhestand kürzer wurden, sein Auto, ein top gepflegter Citroen Xara, gehörte einfach dazu. Bis zu diesem Jahr. Walter Späth hat schweren Herzens eingesehen, dass er das Auto besser stehen lässt – und zwar für immer.



