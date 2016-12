Vortrag an der Hochschule Kempten: Gemeinsam gegen das Bienensterben

Natur · Das Problem des Bienensterbens macht vielen Allgäuern Sorge. So fanden sich 80 Zuhörer zu einer Veranstaltung an der Hochschule Kempten ein, bei der dieses Thema im Mittelpunkt stand. Organisiert hatten den Abend der Arbeitskreis Öko der Hochschule sowie Greenpeace.



Biene Bild: Ralf Lienert

Am Ende waren sich alle einig, dass es nicht reicht, sich nur Gedanken zu machen, heißt es in einer Pressemitteilung. Stattdessen müsse jeder Einzelne in seinem Umfeld aktiv werden – alle gemeinsam sollten mit Gemeinden und Landwirten dafür kämpfen, das Bienensterben aufzuhalten.

Josef Sontheim von Greenpeace informierte über die Bedeutung der Bienen sowie anderer Bestäuber für den Menschen und die Natur. Zudem nannte er Faktoren, die zum Bienensterben beitragen: von Feldern ohne Hecken oder Blumen über Monokulturen mit intensivem Pestizideinsatz bis zum Klimawandel oder der Bedrohung von Bienenpopulationen durch Krankheiten.