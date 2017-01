Vor zehn Jahren stellte Apple sein erstes Smartphone vor: Zwei Marktoberdorfer wollen es nicht mehr missen

Technik · So wie Werner Stöller und Thor Mair aus Marktoberdorf geht es vielen. Vor zehn Jahren waren sie eine Revolution. Apple stellte sein erstes Smartphone vor und läutete damit ein neues Zeitalter der Kommunikation ein.



Werner Stöller (links) und Thor Mair wollen ihr Smartphone auf keinen Fall mehr missen. Bild: Andreas Filke

Es gibt kaum etwas, was ein modernes Gerät nicht kann. In ihm steckt mehr Technik als in der Rakete, mit der Amerikaner zum Mond geflogen sind, sagen Experten – und das alles gibt es im Hosentaschenformat. Es ist klein, handlich, immer dabei.

„Da kann ich mal nach einem Weg schauen oder im Internet was nachsehen“, sagt Madeleine Salditt. Für die Marktoberdorferin ersetzt das Smartphone auch den Einkaufszettel. Oder sie hört darüber die Musik, die sie sich zu Hause nach ihrem Geschmack zusammengestellt hat.