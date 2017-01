Von Papua-Neuguinea nach Memmingerberg - Gemeinde bekommt neuen Pfarrer

Kirche · Ab 1. Februar übernimmt Wolfgang Ludwig die Pfarrstelle der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Sankt Gordian und Epimachus in Memmingerberg. Dabei will er sich etwas von der Gelassenheit bewahren, die er an seinem vorigen Wirkungsort erlebte: Viel ist der 55-jährige Vater dreier erwachsener Kinder in der Welt herumgekommen – zuletzt lehrte er auf der Pazifik-Insel Papua-Neuguinea als Dozent für Neues Testament am Senior-Flierl-Seminar.



Pfarrer Wolfgang Ludwig (im Bild) tritt zum 1. Februar die Nachfolge von Pfarrer Eugen Ritter in der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Sankt Gordian und Epimachus in Memmingerberg an. Bild: Franz Kustermann Elf Jahre vor seiner Pensionierung zieht es Ludwig nun zurück nach Bayern, wo auch seine Wurzeln liegen (siehe Infokasten). Geprägt hat ihn auch die jahrelange Tätigkeit in Neuguinea: Die Menschen dort „rennen nie, sie sind immer konzentriert auf eine Aufgabe, geben sich viel Zeit zum Überlegen und Ausdiskutieren, und sie treffen erst eine Entscheidung, wenn alle einer Meinung sind“, erzählt der Seelsorger. Mehr über das Thema erfahren Sie in der Freitagsausgabe der Memminger Zeitung, 27.01.2017.



