Viele Seen im Füssener Land sind zwar zugefroren, trotzdem warnt die Wasserwacht

Wasserrettungseinsatz · Etliche Ostallgäuer haben sich in den vergangenen Tagen bereits auf die zugefrorenen Seen im Füssener Umland gewagt. Auch wenn niedrige Temperaturen vielerorts bereits eine dicke Eisschicht entstehen ließen, warnt der Vorsitzende der Kreiswasserwacht Ostallgäu, Gary Kögel, davor, die gefrorenen Seen allzu unbedarft zu betreten.



Schlittschuhläufer auf dem Hopfensee, momentan ist die Eisdecke jedoch noch nicht tragfähig. Bild: Karl-Heinz Fritsch Es gebe immer Stellen, an denen man einbrechen kann. Am Montagnachmittag musste das ein 70-jähriger am eigenen Leib erfahren. Er brach mit einem Eissegler – ein dreikufiges, schlittenartiges Gerät – im Bannwaldsee bei Schwangau ein. Der Mann war mit zwei Begleitern unterwegs, die ihn mithilfe eines Schlittschuhläufers aus dem Wasser zogen. Der 70-Jährige blieb unverletzt. Heute Morgen hat die Wasserwacht Kaufbeuren vor Eiseinbruchsgefahr am Oggenrieder Weiher gewarnt, da das Eis an vielen Stellen nicht tragfähig genug sei. Wie man sich im Ernstfall verhalten sollte, lesen auf allgaeu.life, dem neuen Online-Portal der Allgäuer Zeitung. Jetzt bis 1. März kostenlos kennenlernen.



Den kompletten Artikel finden Sie auch im e-Paper und in der gedruckten Dientagsausgabe der Allgäuer Zeitung, Ausgabe Füssen, vom 03.01.2017, erhältlich unter anderem in den jeweiligen AZ Service-Centern und im Abonnement.