Viel Trubel auf dem Marktoberdorfer Wertstoffhof nach den Feiertagen

Müll · Viele Marktoberdorfer bringen momentan ihre Weihnachtsbäume, Raketenreste oder Geschenkeverpackungen auf den Wertstoffhof in der Schwabenstraße. Mitarbeiterin Elisabeth Straub hilft beim Sortieren: „Nach den Feiertagen ist hier schon brutal viel los“, sagt sie.



Wertstoffhof-Mitarbeiterin Elisabeth Straub vor den zurückgebrachten Weihnachtsbäumen. Bild: Larissa Benz

So manch einer nutzt die Zeit auch, um das Elternhaus über die Feiertage zu entrümpeln. Dementsprechend landen auch so manche Raritäten wie ein altes Telefaxgerät in den Containern.

Die Abgabe von einem Beutel Restmüll kostet 2,50 Euro - werden einzelne Teile gebracht, berechnet Straub nach Ermessen.