Viel Müll, viel Arbeit: Der Kemptener Bauhof war nach Silvester im Aufräum-Einsatz

Nach dem Feuerwerk · Ausgebrannte Raketen, Verpackungsmüll, leere Feuerwerksbatterien – so schön, bunt und viel dieses Jahr an Silvester geschossen wurde, so aufwendig war in den Tagen darauf das Aufräumen. Der komplette Bauhof war auf den Beinen und auch Privatleute mussten wohl oder übel mit anpacken.



Müll nach Silvester in Kempten Bild: Martina Diemand Viele Kemptener hatten heuer den gleichen Eindruck: An Silvester wurde viel mehr geschossen als sonst. So zum Beispiel am Residenzplatz, in Sankt Mang oder auf dem Mariaberg. Und viel schießen heißt gleichzeitig eben auch: viel Müll. Den muss, zumindest auf öffentlichen Straßen und Plätzen, der Bauhof beseitigen. „Heute sind alle unsere Mitarbeiter im Einsatz“, sagte Alfred Gaupp von der Sachgebietsleitung Straßenunterhalt am Montag. Viel mehr Angestellte als an einem gewöhnlichen Montag seien es, die in der Stadt für Ordnung sorgen. Mehr über das Thema erfahren Sie in der Dienstagsausgabe der Allgäuer Zeitung, Ausgabe Kempten, vom 03.01.2017.



