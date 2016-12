Über 400 Könige zu Gast in Füssen

Brauchtum · Ausgerüstet mit Krone, Umhang, Bethlehem-Stern und Weihrauch haben gestern circa 400 Kinder und Jugendliche die Dreikönigsaktion 2017 für das Bistum Augsburg eröffnet. Aus rund 35 Pfarreien der Diözese kamen die Mädchen und Buben dafür ins südliche Ostallgäu.



Sternsinger in Füssen Bild: Claudia Graf

Sie versammelten sich in der Altstadt, um von der Pfarrkirche St. Mang über die Kemptener Straße zur Pfarrkirche Acht Seligkeiten zu ziehen. Das ist aber nur ein kleiner Vorgeschmack auf den Einsatz der Sternsinger rund um den Dreikönigstag am 6. Januar.

Wie jedes Jahr werden sie dann wieder zahlreich als Caspar, Melchior und Balthasar in ihren Pfarrgemeinden von Haus zu Haus gehen, um Spenden für das Kindermissionswerk zu sammeln. Der Leitsatz lautet in diesem Jahr: „Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam für Gottes Schöpfung in Kenia und weltweit“.

