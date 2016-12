Trauergottesdienst für Memmingens Oberbürgermeister Markus Kennerknecht in Durach

Tod · Der Trauergottesdienst für den am vergangenen Mittwoch völlig überraschend verstorbenen Memminger Oberbürgermeister Markus Kennerknecht ist am Mittwoch, 4. Januar, um 12:30 Uhr in der Heilig-Geist-Kirche in Durach.



Markus Kennerknecht ist vergangenen Mittwoch gestorben. Bild: Brigitte Hefele-Beitlich Die Urnenbeisetzung findet zu einem späteren Zeitpunkt im engsten Familienkreis statt. Bereits am Dienstag, 3. Januar, wird es im Memminger Rathaus eine Trauersitzung des Stadtrats geben. Sie beginnt um 17 Uhr. Wie berichtet, erlitt der neue Memminger Rathauschef nach nur 38 Tagen im Amt beim Joggen in seiner Heimatgemeinde Durach eine Herzattacke. Der Vater von zwei kleinen Töchtern wurde 46 Jahre alt. Mehr über das Thema erfahren Sie in der Montagsausgabe der Memminger Zeitung vom 02.01.2017.



Die Allgäuer Zeitung und ihre Heimatzeitungen erhalten Sie in den jeweiligen AZ Service-Centern

im Abonnement

oder digital als e-Paper