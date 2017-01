Susanne Herb schließt die Gärtnerei und den Blumenladen in Kempten

Familiengeschichte · Der Name ist ein Begriff. Mehr noch. Mit dem Namen Herb verbinden die Kemptener die traditionsreichsten Geschäfte und Familienunternehmen in der Stadt. Mehr als 150 Jahre lang ist die Gärtnerei Herb ein Begriff in Kempten.



Historische Aufnahme der Gärtnerei Herb in Kempten an der Memminger Straße mit Prinzregent Luitpold. Bild: Ralf Lienert

Jetzt schließt Susanne Herb ihren Betrieb an der Memminger Straße, das Blumengeschäft in der Fischerstraße folgt Ende Januar. Doch der Name Herb bleibt erhalten: Die Bio-Gärtnerei von Christian Herb an der Heiligkreuzer Straße läuft weiter.



Die Gärtnerei Herb in Kempten Memminger Straße 78 und Fischerstraße 19 macht nach 150 Jahren zum 31.12. und 31.01.2017 zu - Susanne Herb bleibt aber in Kempten und betreut ihre Stammkunden. Bild: Ralf Lienert

Wer Susanne Herb in den vergangen Tagen in ihren Gewächshäusern an der Kreuzung Adenauerring/Memminger Straße besuchte, erlebte eine zufriedene Gärtnerin. „Ich werde demnächst 59 und habe für mich beschlossen, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Meine Kraft nimmt ab.“