Spatenstich für neues Hotel in Marktoberdorf

Einweihung · Manfred Rietzler und Gerhard Breher war die Freude über ihr Projekt ins Gesicht geschrieben, gestern wurde auf der Baustelle an der Schongauer Straße im Beisein vieler Gäste der Spatenstich für das neue Marktoberdorfer Hotel vollzogen – mit zweieinhalb Jahren Verspätung.



Spatenstich für das Hotel Weitblick in Marktoberdorf Bild: Alfred Michel

„Weitblick“ soll es heißen. Den sollen vor allem die Hotelgäste genießen. Weitblick wurde in den Ansprachen mehrfach aber auch all denjenigen bescheinigt, die am 14-Millionen-Euro-Projekt beteiligt sind, allen voran den Investoren.

Landrätin Maria Rita Zinnecker sprach von einer Bereicherung für den Landkreis, von einer optimalen Ergänzung der sogenannten Schlossparkregion, von einem wichtigen Signal für Marktoberdorf, das ohne seine Bürger nicht hätte gesetzt werden können.

Weiterlesen auf allgaeu.life, dem neuen Online-Portal der Allgäuer Zeitung. Jetzt bis 1. Februar kostenlos kennenlernen.



Den kompletten Artikel finden Sie auch im e-Paper und in der gedruckten Dienstagsausgabe der Allgäuer Zeitung, Ausgabe Marktoberdorf, vom 20.12.2016, erhältlich unter anderem in den jeweiligen AZ Service-Centern und im Abonnement.