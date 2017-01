Sind Sonthofens WLAN-Pläne für Menschen mit Herzschrittmacher gefährlich?

Empfang · Kann ich mit meiner Frau künftig noch in Sonthofens Fußgängerzone gehen oder ist das lebensgefährlich? Das fragt sich Walter Espenhahn aus Sonthofen. Grund sind Pläne der Stadt, die Einkaufsmeile flächendeckend mit einem offen WLAN-Netz zu versehen. Espenhahns Sorge: Die unsichtbaren Frequenzen stören womöglich den Herzschrittmacher seiner 86-jährigen Frau Dora.



Was manchem gar nicht bewusst ist: Schon jetzt gibt es unzählige WLAN-Netze – allerdings verschlüsselt, also ohne öffentlichen Zugang. Bild: Ulrich Weigel

Was dazu der Kardiologe sagt? „Es sollten in Sonthofen keine Probleme auftreten, wenn die übliche Technik verwendet wird“, erklärt Prof. Dr. Jan Torzewski, Chefarzt im Herz- und Gefäßzentrum Oberallgäu-Kempten. Schon bei 15 bis 30 Zentimetern Abstand zur jeweiligen Sendequelle gebe es normalerweise keine Schwierigkeiten. Wenn das Rathaus das offene WLAN-Netz tatsächlich umsetzt, werden die Sender in etwa vier Metern Höhe montiert.

Mehr zum Thema, und warum Betroffene im Zweifelsfall beim Hersteller ihres Schrittmachers nachfragen sollten, lesen Sie auf allgaeu.life, dem neuen Online-Portal der Allgäuer Zeitung. Jetzt bis 1. März kostenlos kennenlernen.



Den kompletten Artikel finden Sie auch im e-Paper und in der gedruckten Samstagsausgabe des Allgäuer Anzeigeblattes vom 21.01.2017, erhältlich unter anderem in den jeweiligen AZ Service-Centern und im Abonnement.