Sexting, Mobbing, Cyber-Gewalt: Regelmäßig landen Fälle bei der Kemptener Polizei

Internet · Eine Zwölfjährige zieht sich vor der Handykamera nackt aus, schickt Fotos als vermeintlichen Liebesbeweis an ihren Freund. Der jedoch sendet die Bilder weiter an seine Kumpels – und die wiederum an ihre. Am Ende kennt die gesamte Schule die Nacktaufnahmen.



Bild: Andrea Warnecke (dpa-tmn) Etwa alle zwei Monate haben Marius Fromme und Melanie Hintze einen Fall wie diesen auf dem Tisch. Die beiden Polizisten sind bei der Polizeiinspektion Kempten zuständig für Präventionsarbeit. Sie wissen um die Gefahren von Smartphones in Kinderhänden – und was Eltern tun können, um ihren Nachwuchs zu schützen. Eine Möglichkeit: ein Handynutzungsvertrag, wie ihn zum Beispiel Eltern am Kemptener Hildegardis-Gymnasium erhalten haben. „Viele Eltern leben im Tal der Ahnungslosen, was neue Medien angeht“, sagt Fromme. Die Kinder hätten das technische Know-How. Der kompetente Umgang mit den neuen Medien fehle aber manchmal. „Eltern müssen das ernst nehmen.“ Und vor allem: Eltern müssten sich kümmern. Denn im Internet lauern eine Menge Gefahren – und per Smartphone haben viele Mädchen und Buben ungehindert Zugang: zu Gewalt- oder Pornovideos etwa. Mehr über die Themen Sexting, Mobbing und Cybergewalt und wie Eltern ihre Kinder schützen können, erfahren Sie auf allgaeu.life, dem neuen Online-Portal der Allgäuer Zeitung. Jetzt bis 1. Februar kostenlos kennenlernen.



