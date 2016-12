Schlossbergklinik Oberstaufen: Einen Investor gibt es auch Ende des Jahres noch nicht

Suche · Viele der ehemaligen Mitarbeiter haben inzwischen eine Anstellung gefunden, aber zu schlechteren Bedingungen



Schlossbergklinik Oberstaufen, die am 31. März geschlossen wurde. Bild: Werner Kempf

Nach der Schließung der Schlossbergklinik in Oberstaufen am 31. März ist immer noch kein Käufer gefunden worden. Der Unterhalt des Gebäudes kostet den Träger, die die BRK-Schwesternschaft in München, rund 30.000 Euro pro Monat.

„Wir hoffen aber, dass die Verhandlungen im nächsten Jahr deutlich an Fahrt aufnehmen“, sagt Oberstaufens Bürgermeister Martin Beckel. „Wir führen intensive Gespräche mit potenziellen Käufern, die einen Klinikbetrieb in Betracht ziehen“, hieß es zuletzt aus München.

Inzwischen haben die meisten der 99 ehemaligen Mitarbeiter wieder eine Stelle gefunden, berichtet Rainer Wipper, der im Betriebsrat mitarbeitete.