SV Maria-Thann veranstaltet erstmals Spenden-Marathon

Indoor-Cycling · Radeln für einen guten Zweck. Bei diesem Wetter? Ja, das geht. Der SV Maria-Thann veranstaltet am Samstag, 28. Januar, erstmals einen Indoor-Cycling-Spenden-Marathon.



Spinning Bild: SV Maria-Thann

Von 13 bis 19 Uhr treten die Teilnehmer in der kürzlich sanierten Turn- und Festhalle Maria-Thann in die Pedale der stationären Trainingsräder.

„Seit ich Vorstand bin, wollte ich immer was für eine Behinderteneinrichtung machen“, sagt Dieter Weishäupl vom SV Maria-Thann. Eine sportliche Benefizveranstaltung also. Beim Sportpalast Wangen hatte er so einen Indoor-Cycling-Marathon gesehen (allerdings ohne guten Zweck), auch die MTG Wangen hat so etwas schon mal gemacht.