SPD-Stammtisch Genossen unterstützen Pläne für Freizeit- und Sportpark im Weidach

Geld für Jugend · Zum Thema Sport lag beim Füssener SPD-Stammtisch in den Ritterstuben die erste Lokalseite unserer Zeitung vom Dienstag aus. Auf ihr wird in Text und Bild zusammengefasst, was sich bei den Plänen für neue Freizeit- und Sportanlagen im Weidach abspielt.



So soll er einmal aussehen: der Skate- und Funpark im Füssener Weidach. Einstimmig hat sich der Stadtrat für das Projekt ausgesprochen. Bild: Velosolutions „Der Bericht gibt einen Überblick. Das ist gut“, meinte nicht nur Heidi Ebert zu Beginn der lockeren Gesprächsrunde. Auch von Seiten der Genossen werden die Pläne begrüßt: „Es ist an der Zeit, dass wir für die jungen Leute Geld in die Hand nehmen“, sagt der SPD-Fraktionsvorsitzende Lothar Schaffrath. Stadtrat Wolfgang Bader begrüßte gerade auch als Mittelschullehrer die Lage für die Sport- und Freizeitplätze, die im Weidach geplant sind: „Es entwickelt sich dort ein Sportzentrum, das für uns fußläufig gut zu erreichen ist. Das ist sehr wichtig für offizielle Schulsportplätze. Mit den Schülern joggen wir da locker runter.“ Mehr über das Thema erfahren Sie in der Montagsausgabe der Allgäuer Zeitung, Ausgabe Füssen, vom 16.01.2017.



Die Allgäuer Zeitung und ihre Heimatzeitungen erhalten Sie in den jeweiligen AZ Service-Centern

im Abonnement

oder digital als e-Paper