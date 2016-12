Retter geraten auch bei Einsätzen im Unterallgäu immer öfter ins Visier

Attacken · Eigentlich wollen sie helfen, doch verstärkt müssen Sanitäter auch bei Einsätzen in Memmingen und dem Unterallgäu inzwischen ein Auge auf ihre eigene Sicherheit haben: Fälle, in denen sie nicht nur verbal, sondern auch körperlich attackiert werden, nehmen zu, sagt Andreas David, Leiter des Rettungsdienstes im Kreisverband Unterallgäu des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK).



Rettungsdienst Bild: Alexander Kaya

Ebenso ergeht es Pflegekräften im Memminger Klinikum: Auch für sie werden spezielle Trainings für den Umgang mit solchen Situationen angeboten.

Aggressives Verhalten gegenüber Rettungskräften habe sich zu einem „echten Problem“ entwickelt, sagt Andreas David: „So weit wie Verbände in Ballungsgebieten, die stichfeste Westen im Rettungswagen haben, sind wir Gott sei Dank nicht und solche Vorfälle sind auch nicht an der Tagesordnung“, macht er klar. Doch drei Kollegen wurden laut dem 41-Jährigen in den vergangenen zwei Jahren verletzt: Sie zogen sich Prellungen zu, einem wurde ein Zahn ausgeschlagen.