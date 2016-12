Reichlich Arbeit für die Marktoberdorfer BRK-Bereitschaft

Weihnachtsdienst · Der Marktoberdorfer Bereitschaft des Bayerischen Roten Kreuzes geht die Arbeit nicht aus. Fast 4.400 Stunden Dienst haben sie im vergangenen Jahr geleistet. Über acht Neuzugänge freue sich die Hilfsorganisation – aber die Zahl der Austritte und der nicht mehr aktiven Mitglieder sei mindestens eben so groß, sagte Bereitschaftsleiter Dietmar Fichtl.



BRK Bild: Sonja Erben/BRK

„Wir haben eine Vielzahl an Aufgaben, die wir auf möglichst viele Schultern verteilen sollten“, sagte Fichtl, „aber leider ist das nicht immer möglich.“

Beispielhaft zählte er das letzte Juli-Wochenende dieses Jahres auf: Es begann mit einem Sanitätsdienst am Freitag beim Open Air in Füssen, von dort wurden die Rotkreuzler zu einem Einsatz der Schnelleinsatzgruppe wegen Noroviren in der Jugendherberge Füssen gerufen, der bis Samstag dauerte, und am Sonntag folgte der Sanitätsdienst beim Gautrachtenfest in Bidingen. „Da bleibt vom Wochenende nicht mehr viel“, so Fichtl.