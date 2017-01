Kunstreiter · 260 Besucher genossen am Samstag den Buroniaball der Kunstreiter im Kaufbeurer Stadtsaal. Die Schirmherrschaft hatte Oberbürgermeister Stefan Bosse übernommen.



Kunstreiterball 2017 Bild: Harald Langer

Er wünschte sich in seiner launigen Rede mit Blick auf seinen Regensburger Amtskollegen, dass er nicht „hinter schwedischen Gardinen landen“ werde. Zudem blickte Bosse weit in die Zukunft in das Jahr 2067.