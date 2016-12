Raubüberfall: Einbrecher haben Biessenhofener Geschäftsmann bedroht und mit Pfefferspray verletzt. Wie die Tat beim Opfer nachwirkt

Schock · Der Schock steckt ihm regelrecht in den Gliedern. Den Überfall, den Unbekannte am Montag in Biessenhofen auf ihn verübt haben, hat sich auf den ganzen Körper geschlagen. „Es ist wie ein ganz starker Muskelkater“, sagt Martin Linder.



Martin Linder wurde Opfer von Einbrechern. Über dieses Fenster hatten sich die Diebe Zugang zum Gebäude verschafft. Bild: Gerlinde Schubert Er hatte am Montag in den frühen Morgenstunden Einbrecher überrascht, die in das Lager seines Lebensmittelladens in Biessenhofen eingedrungen waren. Einer von ihnen stand urplötzlich vor ihm und sprühte ihm Pfefferspray in Augen und Gesicht. Er sah nichts mehr, auf der Haut brannte es wie Feuer. Zu den körperlichen Beschwerden kommt die psychische Belastung. „Ich wälze die Vorgänge vom Montag immer wieder hin und her“, sagt der Biessenhofener Geschäftsmann. Nach drei Tagen war’s zwar schon besser als am Dienstag. Aber er merkt nach wie vor deutlich, wie geschockt er war. Ob er die Ängste je wieder vergessen kann, wisse er beim besten Willen nicht zu sagen. Wie immer war Linder am frühen Morgen in seinen Lebensmittelladen gegangen. Als er die Hintertür aufschloss, befanden sich bereits Einbrecher im Lager. Einer von ihnen attackierte ihn mit Pfefferspray, draußen wartete vermutlich schon ein Komplize. Die Beute: Zigaretten im Wert von rund 1500 Euro. Die Einbrecher entkamen unerkannt. Noch ermittelt die Polizei. Wie der Überfall genau ablief und wie der Geschäftsmann jetzt damit umgeht, lesen Sie auf allgaeu.life, dem neuen Online-Portal der Allgäuer Zeitung. Jetzt bis 1. Februar kostenlos kennenlernen.



