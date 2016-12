Parken wird in Oberstaufen teurer

Neuerung · Parken in Oberstaufen verteuert sich ab dem 1. Januar. Und mit den Parkflächen in der Argenstraße und dem südlichen Bereich des Bahnhofs-Parkplatzes bezieht die Marktgemeinde neue Flächen mit in die Gebührenpflicht ein.



Parkplatzsituation rund um den Bahnhof und in der Argenstraße: Dort sollen die Parkplätze künftig kostenpflichtig werden - momentan genügt noch eine Parkscheibe. Bild: Benedikt Siegert Kritische Stimmen gab es im Marktgemeinderat zu der Erhöhung aber dennoch nicht. Denn seit der Einführung des Euro vor 15 Jahren hatte die Kommune nicht an der Gebührenschraube gedreht. Zudem gibt es für Einheimische und in Oberstaufen Berufstätige die Möglichkeit, einen Jahres-Parkausweis zu bekommen. Dessen Preis bleibt mit 19 Euro unverändert. Wie teuer die Gebühren im neuen Jahr werden, erfahren Sie in der Dienstagsausgabe des Allgäuer Anzeigeblatts vom 13.12.2016.



Die Allgäuer Zeitung und ihre Heimatzeitungen erhalten Sie in den jeweiligen AZ Service-Centern

im Abonnement

oder digital als e-Paper