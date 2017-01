Organisatorin des Neujahrsempfanges der Blaulichtorganisationen in Füssen geht in Ruhestand

Übergabe · Die Blaulichtoma – wie Erika Wilczek liebevoll genannt wird – geht in den Ruhestand. Zwölf Jahre lang organisierte sie den Neujahrsempfang der Blaulichtorganisationen – Bergwacht, Rotes Kreuz, Feuerwehr, Wasserwacht, Technisches Hilfswerk und Polizei – in Füssen.



Beim diesjährigen Treffen verabschiedete sie sich. Ihre Nachfolgerin ist Manuela Krüger-Ebner von der Füssener Wasserwacht. Mit Erika Wilczek, die bei der Veranstaltung geehrt und beschenkt wurde, ziehen sich auch ihr BRK-Kollege Gerhard Kreisle und Klaus Beylschmidt von der Feuerwehr Füssen aus dem zwölf Jahre funktionierenden Organisationsteam zurück.

„Wir geben unser Baby, das wir jetzt bis in die Pubertät geführt haben, ab“, sagte Beylschmidt schmunzelnd auf Nachfrage unserer Zeitung. Es komme in gute Hände, betonen Wilczek und Kreisle, die in der BRK-Bereitschaftsleitung die Idee hatten, die Mitarbeiter der Blaulichtorganisationen dafür zu begeistern, „einen gemeinsamen geselligen Abend im Jahr zu feiern.“