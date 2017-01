Oberbürgermeisterwahl in Memmingen: SPD nominiert Dr. Friedrich Zeller

Wahlkampf · Der erste Kandidat für die Oberbürgermeisterwahl am 19. März in Memmingen steht fest. Die SPD hat am Samstag den 50-jährigen Dr. Friedrich Zeller einstimmig nominiert.



Dr. Friedrich Zeller, ehemals Landrat in Weilheim-Schongau Bild: Privat Alle 63 stimmberechtigten SPD-Mitglieder sprachen sich für den ehemaligen Bürgermeister von Schongau und Landrat von Weilheim-Schongau aus. Das Interesse an der Nominierungsversammlung war groß. Gut 250 Besucher verfolgten die Nominierungsrede Zellers. Sein womöglich einzige Gegenkandidat wird voraussichtlich Manfred Schilder sein, der am Montagabend von der CSU nominiert werden soll. Die OB-Wahl ist notwendig, da Amtsinhaber Markus Kennerknecht am 28. Dezember überraschend gestorben ist. Wie die Wahl ablief und welche Schwerpunkte Zeller in seiner Nominierungsrede legte, lesen Sie in der Montagsausgabe der Memminger Zeitung vom 23.01.2017.



