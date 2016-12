Öffentliche Plätze in Kempten bislang wenig videoüberwacht

Sicherheit · Der Terroranschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt hat eine Sicherheitsdebatte ausgelöst – und bei vielen Bürgern den Wunsch nach mehr Videokameras. Die Bundesregierung leitete bereits ein Gesetzespaket in die Wege, das an Orten wie Einkaufszentren eine verstärkte Überwachung erlaubt. Wie ist die aktuelle Lage in Kempten überhaupt?



Einer aktuellen Umfrage zufolge halten 60 Prozent der Deutschen mehr Videoüberwachung an belebten Orten wie diesen für notwendig. In den Gängen des Forum Allgäus hängen bislang noch keine Kameras. Bild: Martina Diemand Für die Polizei ist die Videoüberwachung ein „sehr wichtiges Instrument“ zur Aufklärung von Straftaten, sagt Sprecher Jürgen Krautwald. Gerade bei Überfällen erleichtere eine solche Aufzeichnung die Suche nach dem Täter. Und was halten die Kemptener und Oberallgäuer Bürger von mehr Videoüberwachung? „Totale Überwachung bringt keine totale Sicherheit, daher wünschen wir uns nicht mehr davon“, sagt Simone Krakau aus Dietmannsried. Mehr über das Thema erfahren Sie in der Mittwochsausgabe der Allgäuer Zeitung, Ausgabe Kempten, vom 28.12.2016.



Die Allgäuer Zeitung und ihre Heimatzeitungen erhalten Sie in den jeweiligen AZ Service-Centern

im Abonnement

oder digital als e-Paper