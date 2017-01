Neue Stadtbibliothek am Stadtpark in Kempten

Innenstadt · Im Kemptener Stadtpark soll über der Einfahrt zur Sparkassen-Tiefgarage eine neue Stadtbibliothek entstehen. Mit dieser Idee hat Oberbürgermeister Thomas Kiechle am Donnerstagabend die Fraktionsvorsitzenden des Stadtrats überrascht.



Eine neue Stadtbibliothek mitten in der Stadt, in einem Gebäude nahe des historischen Zumsteinhauses, in das auch die Einfahrt der Sparkassen-Tiefgarage integriert ist: Diese Idee wird seit ... Bild: Matthias Becker (Fotomontage)

Auslöser war der Vorschlag eines Stadtplaners im Gestaltungsbeirat, an dieser Stelle als optisches Gegenstück zum Sparkassensitz ein Gebäude zu errichten.

Kiechle kann sich an „einer derart prominenten Stelle in der Stadt“ allerdings keine private Bauinvestition vorstellen, sondern nur etwas, „das der Öffentlichkeit zugutekommt und von der äußeren Gestaltung her einen echten Akzent setzt“.