Nach dem Tod des Oberbürgermeisters: Memmingen steht unter Schock

Trauer · Der Tod von Oberbürgermeister Markus Kennerknecht (SPD) hat in Memmingen tiefe Trauer ausgelöst. "Das ist ein Schock, so empfindet es sicher die ganze Stadt", sagte Alt- Oberbürgermeister Dr. Ivo Holzinger am Donnerstagmorgen. "Kennerknecht hatte sein neues Amt bereits mit Herz und Seele ausgefüllt."



Markus Kennerknecht Bild: Ralf Lienert Er sei "fassungslos", reagierte der Memminger Landtagsabgeordnete Klaus Holetschek auf die Todesnachricht. "In Gedanken sind wir bei seiner Familie." Kennerknecht regierte seit dem 21. November im Memminger Rathaus. Am Mittwoch ist der 46-Jährige nach einer Herzattacke beim Joggen gestorben. Ein Notarzt hat ihn nach Angaben der Stadt erfolglos reanimiert. Im Rathaus liegt jetzt ein Kondolenzbuch aus, in das sich alle Bürger eintragen können. Zudem hängt an allen städtischen Gebäuden eine Trauerbeflaggung. Mehr über das Thema erfahren Sie in der Freitagsausgabe der Memminger Zeitung vom 30.12.2016.



