Memminger Oberbürgermeister Kennerknecht: 2016 war ein Jahr der Veränderungen

Kommunalpolitik · Von „spannenden, aufregenden Zeiten“ hat der Memminger Oberbürgermeister Markus Kennerknecht bei der Jahresschluss-Feier im Kreuzherrnsaal gesprochen. Er erinnerte an den OB-Wahlkampf, der für ihn mit einem besonderen Erlebnis endete.



Stadt Memmingen, Jahresfest 2016, im Kreuzherrensaal, Oberbürgermeister Markus Kennerknecht Bild: Roland Schraut

„Die Rathaustüren öffneten sich und Applaus brandete mir entgegen“, dachte Kennerknecht an den 6. November zurück, als sein Wahlsieg feststand. Der neue Rathauschef charakterisierte 2016 als „das Jahr der Veränderungen“. In Memmingen gab es heuer auch einen Wechsel an der Spitze des Landestheaters Schwaben: Dr. Kathrin Mädler ist die neue Intendantin.