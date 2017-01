Memminger Bauhof rüstet sich für weitere Wintereinbrüche

Wetter · Auf dem Gelände des städtischen Bauhofs in Memmingen treffen derzeit teils mehrere Lastwagen zugleich ein: Geladen haben sie Salz für den Winterdienst. Für den stehen in Memmingen 32 Fahrzeuge und mehr als 70 Fahrer und Handräumer bereit, sagen Rupert Schweinberger, stellvertretender Bauhofleiter und Wolfgang Reim, einer von drei Straßenwärtern.



Memminger Bauhof im Winter Bild: Verena Kaulfersch

Auch in Zeiten weniger Einsätze wird der Salzvorrat immer wieder aufgestockt: „Die Salinen haben eine begrenzte Kapazität und so bleiben wir in Phasen handlungsfähig, in denen im Norden oder auf den Autobahnen mehr Salz gebraucht wird“, erklärt Reim.

Er spricht von einem bislang ruhigen Winter: „Im November und Dezember sind wir fast gar nicht gefahren und es gab keine großen Schneemassen. Zuletzt war es jetzt allerdings ein bisschen geballter.“