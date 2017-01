Marktoberdorfer Jugendliche diskutieren mit Mitgliedern des Stadtrats

Austausch · Langsames Internet in den umliegenden Dörfern, mehr Kneipen in der Innenstadt und der öffentliche Nahverkehr – diese Themen haben die Jugendlichen in den Gesprächen bei der Aktion „Frag den Rat“ beschäftigt.



Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell im Gespräch mit Jugendlichen Bild: Larissa Benz Rund 35 junge Marktoberdorfer, viele von ihnen Schüler des Gymnasiums, waren in die Atelier-Werkstatt Singer zu einer lockeren Gesprächsrunde mit Mitgliedern des Stadtrates gekommen. Die Jugendlichen sollten Gelegenheit bekommen, ihre Anliegen an die Stadträte loszuwerden. Verbesserungsbedarf sahen die Jugendlichen beim Freizeitangebot in der Stadt – lobend erwähnt wurde hingegen das breite schulische Angebot. Welches Fazit der Organisator der Veranstaltung zieht und wie es mit den Ideen der Jugendlichen weitergehen soll, erfahren Sie in der Samstagsausgabe der Allgäuer Zeitung, Ausgabe Marktoberdorf, vom 28.01.2017.



