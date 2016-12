Marktoberdorfer Energiemanagement geht nach vier Jahren zu Ende

Verbrauch · Vier Jahre lang hat die Stadt Marktoberdorf den Energieverbrauch in städtischen Gebäuden unter die Lupe genommen. Obwohl die Nutzflächen wegen der steigenden Nachmittagsbetreuung immer größer wurden, ging der Wärmeverbauch in den Kitas und Schulen in den vergangenen Jahren um 44 Prozent zurück.



Die Bau- und Energietage ziehen regelmäßig ein großes Publikum ins Modeon. Die Besucher informieren sich über das Sparen von Wärme und Strom. Bild: Heinz Budjarek Das berichtete Theo Karmann, dessen Energieagentur die Auswertungen vornahm. Außerdem hat die Stadt laut Abschlussbericht zwischen 2013 und 2015 55 Prozent CO2 eingespart. Großes Lob erhielt der städtische Gebäudemanager Richard Siegert, der sehr stimmig die Investitionen in Blockheizkraftwerke, Nah- und Fernwärmenetze, Gebäudehüllen – Paradebeispiel hier ist die Mittelschule – und Gebäudetechnik vorangebracht habe: „Ich kenne keine andere Kleinstadt, in der das so gut gemacht wurde“, sagte Karmann bei der Vorstellung des Berichts im Umweltausschuss. Wie sich der Stromverbrauch in den städtischen Gebäuden entwickelt hat, erfahren Sie in der Donnerstagsausgabe der Allgäuer Zeitung, Ausgabe Marktoberdorf, vom 29.12.2016.



