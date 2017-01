Lob für rettende Sternsinger aus Marktoberdorf

Unfall · Großes Lob haben die drei Marktoberdorfer Sternsinger bekommen, die einen unter einem Traktor eingeklemmten Mann befreiten. Der Marktoberdorfer Polizeichef Alfred Immerz sagte: „Sie haben aufmerksam, reaktionsschnell und einfach vorbildlich gehandelt.“



Die helfenden Sternsinger (von links nach rechts): Moritz Prexl, Paul Prexl und Stefan Moser. Bild: Dirk Ambrosch

Drei jungen Männer im Alter von 15 bis 19 Jahren waren am Montagabend als Sternsinger im Weiler Kohlhunden (bei Marktoberdorf) unterwegs, als sie den Unfall bemerkten und zu Hilfe eilten. In den Kostümen der Heiligen Drei Könige hoben sie den Traktor an und breiten den Verletzten.

