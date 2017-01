Lange hat sich nichts getan: Jetzt laufen in Kempten vier Parkhaus-Projekte

Verkehr · Seit Jahren wird in Kempten der Bau eines oder mehrerer öffentlicher Parkhäuser gefordert, jetzt gibt es plötzlich so viele Neubaupläne, dass man schier den Überblick verlieren kann. Der neueste: Auf dem Telekom-Gelände an der Bahnhofstraße soll ein Komplex mit 365 Stellflächen auf acht Ebenen entstehen.



Neben dem Telekom-Gebäude an der Bahnhofstraße befindet sich bereits ein großer Flächenparkplatz. Dort soll jetzt ein Parkhaus mit 365 Stellflächen entstehen. Bild: Matthias Becker Gemeinsam mit bereits bekannten Projekten an der Sparkasse, der Rottachstraße sowie der Prälat-Götz-Straße ist dies alles für Oberbürgermeister Thomas Kiechle „ein großer Schritt in die richtige Richtung“. Ein Zuviel zeichnet sich aus seiner Sicht nicht ab: „Die Angebote werden sich ergänzen.“ Mehr über das Thema erfahren Sie in der Mittwochsausgabe der Allgäuer Zeitung, Ausgabe Kempten, vom 25.01.2017.



Die Allgäuer Zeitung und ihre Heimatzeitungen erhalten Sie in den jeweiligen AZ Service-Centern

im Abonnement

oder digital als e-Paper