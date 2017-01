Landwirtsfamilien streiten über die Fällung von zwei Bäumen vor dem Kaufbeurer Zivilgericht

Prozess · Vordergründig ging es im Rechtsstreit zweier Ostallgäuer Landwirtsfamilien vor dem Kaufbeurer Zivilgericht darum, ob die eine Partei von der anderen die Beseitigung zweier großer Eschen im Grenzbereich zwischen den Grundstücken verlangen kann.



Justizia Bild: Alexander Kaya

Dieser Anspruch besteht laut Gesetz, wenn die Bäume tatsächlich auf der Grenze stehen – was die Beklagten im vorliegenden Fall bestritten.

In der Verhandlung wurde deutlich, dass es sich bei diesem Zwist wohl nur um die Spitze des Eisbergs in einem schon seit längerem bestehenden Konflikt handelt: Wie es einer der Anwälte formulierte, ist das nachbarschaftliche Verhältnis „nicht nur in dieser Sache völlig zerrüttet.“

Bei dieser Ausgangslage war es für die Richterin nicht einfach, die Parteien zu einer gütlichen Einigung zu bewegen. Letztlich waren ihre Bemühungen aber erfolgreich: Die Familien verständigten sich auf einen Vergleich.

Dieser sieht im Wesentlichen vor, dass die beiden Eschen auf Kosten der Kläger genau eingemessen werden, um festzustellen, ob es sich tatsächlich um Grenzbäume handelt. Sollte dies der Fall sein, verpflichten sich die Beklagten, die Bäume binnen vier Wochen fachgerecht zu fällen und zu beseitigen.