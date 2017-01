Kemptenerin (108) ist viertälteste Frau Bayerns

Geburtstag · Eine der vier ältesten Bayern lebt in Kempten: Karolina Moser feierte am Sonntag ihren 108. Geburtstag. Die gebürtige Weitnauerin, die fünf Geschwister hat, ist Mutter von fünf Kindern. Ihre jüngste Tochter ist fast 70 Jahre alt.



Sie gehört wohl zu den vier ältesten Menschen in Bayern: Karolina Moser (mit Oberbürgermeister Thomas Kiechle), die gestern 108 Jahre alt wurde. Bild: Ralf Lienert

„Du siehst toll aus, besser als beim 100.“ Dieses humorvolle Kompliment von ihren Enkeln hörte Karolina Moser gern. Und nimmt es lächelnd an. Wie die gebürtige Weitnauerin, die gestern 108 Jahre alt wurde, überhaupt vieles in ihrem Leben mit Humor gemeistert hat.

Aber auch Bescheidenheit und Fleiß haben sie, wie sie erzählt, so alt werden lassen. Mit ihren 108 Jahren ist Karolina Moser nicht nur der älteste Mensch in Kempten, sondern gehört vermutlich zu den vier Ältesten in Bayern überhaupt, hat eine Sprecherin der bayerischen Staatskanzlei in Erfahrung gebracht.

