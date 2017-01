Kemptener begrüßen das neue Jahr bunt und ausgelassen

Silvester · Tschüss 2016 – Willkommen 2017! Die Kemptener hatten heuer wieder zahlreiche Möglichkeiten, um das alte Jahr zu verabschieden und das neue zu begrüßen.



Ein bunter Himmel über den Dächern Kemptens: der Blick von der Dachterrassenbar des BigBoxHotels auf das Feuerwerk über der Stadt. Bild: Ralf Lienert

Die einen tanzten beim Silvesterball im Kornhaus, die anderen ließen sich ein Mehr-Gänge-Menü servieren, wieder andere lauschten den Konzerten im Theater oder in der BigBox.

Aber auch zuhause stießen die Kemptener auf den Jahreswechsel an. Großteils friedlich: So heißt es zumindest in der Bilanz der Polizei zur Silvesternacht. Aufgrund des tragischen Unfalls auf der A7 hatten die Mitarbeiter in der Notaufnahme des Klinikums jedoch allerhand zu tun.