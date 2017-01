Kein Klinikbett im Kemptener Krankenhaus frei  da wird anderswo geschaut

Erlebnis eines Patienten · „Unverständlich“ findet die Oberallgäuerin das, was sie an diesem Dienstag mit ihrem 92-jährigen kranken Vater im Kemptener Krankenhaus erlebt hat. Der Senior war für eine stationäre Aufnahme vom Hausarzt angemeldet worden, kam mit gepackter Tasche in die Ambulanz der Urologie.



Herzlich willkommen im Klinikum Kempten. Wegen Überbelegung abgewiesen, heißt es, werden Patienten nicht – sie würden anderswo untergebracht. Bild: Martina Diemand Nach vier Stunden Warten wurde ihm mitgeteilt: Leider sei kein Bett frei, er solle nach Memmingen. Das Klinikum erklärte am Mittwoch, dass eine solche Situation die absolute Ausnahme sei, in diesem Fall jedoch sofort eine Alternative für den Patienten gesucht - und gefunden - werde. „Absonderlich“ findet den Vorfall dennoch die Tochter, war der herz- und zuckerkranke Vater doch vom Hausarzt mit akutem Harnverschluss angekündigt worden. Und dann soll von jetzt auf nachher jedes Bett belegt sein? Genauso, heißt es aus dem Klinikum, sei es aber gewesen. Wie genau das Kemptener Klinikum in diesem Fall argumentiert und allgemeine Informationen zum Patientenaufnahmeverfahren im Klinikverbund Kempten-Oberallgäu lesen Sie in der Donnerstagsausgabe der Allgäuer Zeitung, Ausgabe Kempten, vom 05.01.2017.



