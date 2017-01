Kaufbeurer Polizei setzt immer häufiger auf die Hilfe von Dolmetschern

Sprachprobleme · Mesbah Captain ist viel herumgekommen in seinem Leben. Der gebürtige Iraker arbeitete lange in England. Seinen Ruhestand verbringt der frühere Qualitätsmanager in Kaufbeuren. Arabisch, englisch, deutsch – alles kein Problem. Als ehrenamtlicher Integrationslotse der Stadt ebenso wie als Übersetzer für Polizei, Justiz und andere Behörden.



Längst geht es bei der Kriminalpolizei international zu. Viele Vordrucke gibt es nicht mehr nur in deutsch. Bild: Mathias Wild Captain ist einer von zahlreichen Dolmetschern, welche die Polizei in einer Datenbank führt. Hunderte Sprachen und Dialekte sind darin Helfern zugeordnet, die den Beamten als wertvolle Unterstützung und oft einzige Brücke zu Opfern, Zeugen und Beschuldigten ohne deutsche Sprachkenntnisse dienen. Warum sich die Polizei nicht mit Händen und Füßen verständigen darf, lesen Sie in der Donnerstagsausgabe der Allgäuer Zeitung, Ausgabe Kaufbeuren, vom 19.01.2017.



Die Allgäuer Zeitung und ihre Heimatzeitungen erhalten Sie in den jeweiligen AZ Service-Centern

im Abonnement

oder digital als e-Paper