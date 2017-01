Jugend soll Zukunft von Marktoberdorf mitgestalten

Aktion · Politik findet nicht nur im Stadtrat statt. Politik ist schon, sich für das Gemeinwesen in irgendeiner Weise zu engagieren. Deshalb sollen die Jugendlichen Marktoberdorfs ihre Ideen vorbringen können, wie sie sich künftig ein Leben in der Kreisstadt vorstellen.



Marktoberdorf Bild: Heinz Budjarek

Ein Forum dazu bieten ihnen der Jugendreferent Arno Jauchmann und Bildungsreferent Thorsten Krebs, wenn es am Donnerstag, 26. Januar, ab 19 Uhr in der Atelier-Werkstatt Singer im Birkenweg heißt: „Frag‘ den Rat“.

In gemütlicher Runde sollen Jugendliche und Stadträte ins Gespräch kommen, sagen, was ihnen nicht gefällt, was sie sich wünschen, aber auch, warum sie gern in Marktoberdorf leben.

Jauchmann und Krebs gehören seit dieser Wahlperiode dem Stadtrat an und sind begeistert davon, wie sie die Stadt mitgestalten können. Diese Begeisterung wollen sie an die Jugendlichen weitergeben und sie darin bestärken, an der Zukunft der Stadt mitzubauen.