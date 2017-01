Im Jahr 2017 stehen in Memmingen wieder zahlreiche Feste und Events auf dem Programm

Ausblick · Der Memminger Veranstaltungskalender für das neue Jahr 2017 hält allerlei Interessantes bereit. Hier eine Auswahl:



Der Memminger Jahrmarkt gehört auch 2017 zu den Veranstaltungs-Höhepunkten. Er findet im Oktober statt. Bild: Uwe Hirt

anuar Der Fasching hat bereits im Januar einiges zu bieten. So wollen die Memminger Stadtbachhexen eine zweitägige Party auf die Beine stellen. Am Freitag, 13. Januar, spielen Guggenmusiker nach einem Sternmarsch auf dem Marktplatz. Danach wird im Festzelt weiter gefeiert. Am Samstag, 14. Januar, steht ab 17 Uhr ein großer Nachtumzug durch die Innenstadt mit zahlreichen Narrengruppen auf dem Programm.

Februar Das Bayerische Fernsehen zeichnet erneut die Prunksitzung „Schwaben weiß-blau, hurra und helau“ in der Stadthalle auf. Termine sind der 2. und 3. Februar. Ausgestrahlt wird die Sendung im Bayerischen Fernsehen am Freitag, 10. Februar, um 20.15 Uhr. Nächster Höhepunkt des Monats ist am Montag, 20. Februar, die Sportlerehrung der Stadt in der Turnhalle der Realschulen.