"Ich hatte Angst zu erfrieren": Frau (70) steht vor verschlossener Balkontür in Immenstädter Sauna

Missgeschick · Der Albtraum vieler Menschen wurde für eine 70-Jährige zur Wirklichkeit: Sie stand splitternackt auf dem schneebedeckten Balkon der Sauna des Immenstädter Hallenbads und die Balkontür war zu.



Sauna-Eimer Bild: Ralf Lienert

Eine viertel Stunde lang klopfte sie wie wild gegen die Scheiben, bis jemand zufällig vorbeikam und ihr öffnete. Heute, wenige Tage später und ohne eine Erkältung, kann sie schon wieder darüber lachen. Doch in der Situation, als sie ohne jedes Kleidungsstück bei Minusgraden in der Kälte stand, „hatte ich Angst zu erfrieren“, sagt die 70-Jährige: „Gut, dass ich so abgehärtet bin.“

