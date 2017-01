Große Solidarität nach Großbrand in Sonthofen-Berghofen

Reaktionen · Noch ist unklar, was zum Brand in der Silvesternacht in Berghofen geführt hat. Am Sonntagmorgen brannte die Tenne eines landwirtschaftlichen Anwesens ab.



Brand in Berghofen Bild: Günther Jansen Der Schaden wird auf 300.000 Euro geschätzt. Sicher dagegen ist, dass die Bewohner von Berghofen beim Wiederaufbau mithelfen, sagt Horst Buhl, Kommandant der Berghofer Feuerwehr. Am Sonntag und auch gestern waren Brandschutzermittler der Kriminalpolizei Kempten vor Ort. Voraussichtlich soll ein Gutachter des Landeskriminalamts nach Sonthofen geschickt werden, um den Grund für den Brand herauszufinden.



