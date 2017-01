Gewaltige Betonwand bei GOB-Kaserne in Sonthofen missfällt Anwohnern

Bauarbeiten · Die Bauarbeiten an der Generaloberst-Beck-Kaserne in Sonthofen stoßen bei einer Anwohnerin auf herbe Kritik. Sie stört sich an einer riesigen Betonmauer entlang der Straße nach Hofen.



Eine gewaltige Betonwand entsteht derzeit am Rand der GOB-Kaserne neben der Hofener Straße. Die Wucht dieses Gebäudes missfällt manchem Anwohner. Bild: Ulrich Weigel So werde der Wert der Heimat begraben und der Ortsteil regelrecht zugepflastert, ärgert sich Christa Mühlemeyer aus Hofen über die Bauarbeiten. Sonthofens Bürgermeister Christian Wilhelm spricht von einer Herausforderung, nötige Zweckbauten der Bundeswehr und die gewünschten Anforderungen an ihr Aussehen in Einklang zu bringen. Was das Staatliche Bauamt Kempten zu der Kritik sagt und einen Kommentar zum Thema lesen Sie in der Dienstagsausgabe des Allgäuer Anzeigeblatts vom 10.01.2017.



