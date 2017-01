Gesunde Ernährung: Oberallgäuer Bäuerinnen fordern Umdenken

Gesundheit · 89 Prozent der Deutschen wünschen sich Ernährung als Schulfach, beurteilen es als genauso wichtig wie Deutsch, Mathe oder Englisch. Das steht im aktuellen Ernährungsreport des Bundeslandwirtschaftsministeriums. Auch der zuständige Minister Schmidt will Ernährung als Schulfach etablieren.



Wer sich gesund ernähren will, soll fünf Portionen Obst und Gemüse täglich essen. Bild: Matthias Becker

Fakt ist aber, gesundes Essen spielt im Unterricht in der Region kaum mehr eine Rolle und sogar die staatliche Ernährungsberatung ist zurückgefahren worden, gibt es beispielsweise am Landratsamt schon lange nicht mehr. Die Oberallgäuer Bäuerinnen fordern schon lange ein Umdenken, insbesondere an den Schulen. Sie beteiligten sich bereits vor vier Jahren an einer Unterschriftenaktion, um das Schulfach „Ernährung“ einzuführen.

Mehr über gesunde Ernährung lesen Sie auf allgaeu.life, dem neuen Online-Portal der Allgäuer Zeitung. Jetzt bis 1. März kostenlos kennenlernen.



Den kompletten Artikel finden Sie auch im e-Paper und in der gedruckten Dienstagsausgabe des Allgäuer Anzeigeblattes vom 17.01.2017, erhältlich unter anderem in den jeweiligen AZ Service-Centern und im Abonnement.