Geschäftsmodell für neuen Ottobeurer Laden heißt Solidarität

Soziales · Ein besonderes Geschäft hat in Ottobeuren (Unterallgäu) seine Türen geöffnet: In zuvor seit Längerem leer stehenden Räumen in der Bahnhofstraße ist nun ein sozialer Laden untergebracht, der Lebensmittel zu einem symbolischen Preis an Menschen und Familien in einer finanziell schwierigen Situation abgibt.



Sozialer Lebensmittelladen eröffnet Bild: Brigitte Unglert-Meyer „Ich finde es ganz klasse und eine tolle Leistung der Ottobeurer“, würdigte Bürgermeister German Fries diese Leistung der Projektgruppe „Auf anander zua gau“. Auch gebrauchte Haushaltswaren und funktionsfähige Kleingeräte nimmt der Laden als Spenden an, um sie ebenfalls günstig anzubieten. Ausbauen lasse sich das Projekt vielleicht noch mit einem Reparatur-Café, blickte der Bürgermeister in die Zukunft. Wie die Idee für den Laden entstand und welche anderen Angebote es in der Marktgemeinde für Menschen in einer finanziell schwierigen Lage gibt, erfahren Sie in der Dienstagsausgabe der Memminger Zeitung vom 17.01.2017.



